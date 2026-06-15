Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından gözler yeniden akaryakıt tabelalarına çevrildi. ABD ile İran arasında gerilimi azaltmaya yönelik diplomatik temasların olumlu ilerlediğine ilişkin haberler, petrol piyasalarında satış baskısını artırdı. Küresel piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 gerileyerek 83 dolar seviyelerine düştü.

Petrol fiyatlarındaki bu geri çekilmenin ilk etkisi motorin grubunda görülecek. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,22 TL indirim yapılması bekleniyor.

Benzin kullanan sürücüler için ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde benzin fiyatlarında da yeni düzenlemelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'de döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları, rafineri maliyetleri ve dağıtım giderlerine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle şehirler ve ilçeler arasında küçük fiyat farklılıkları görülebiliyor.

Motorin indiriminin özellikle ticari araç kullanıcıları, nakliye sektörü ve uzun yol yapan sürücüler açısından yakıt maliyetlerini bir miktar azaltması bekleniyor.