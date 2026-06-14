Alanya Emniyet camiasının sevilen isimlerinden Bülent Bayguş, hayatını kaybetti. Bayguş’un vefat haberi ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları arasında büyük üzüntü yarattı.

Uzun yıllar emniyet teşkilatı içerisinde görev yaptığı öğrenilen Bayguş için taziye mesajları paylaşılırken, Alanya’daki meslektaşları da derin üzüntülerini dile getirdi.

Bülent Bayguş’un cenazesi, 15 Haziran Pazar günü Alanya’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz.