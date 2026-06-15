Alanya’da üreticinin uzun süredir beklediği sulama hattı çalışmasında sona yaklaşıldı. Kestel’den İmamlı hattına uzanan bölgede 680 metrelik çelik boru değişimi yapıldı. Çalışmanın ardından tarım arazilerinde yaşanan su sıkıntısının büyük ölçüde azalması bekleniyor.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, hattaki yenileme sürecinin özellikle üretim döneminde yakından takip edildiğini söyledi. Göktepe, yetkililerden aldıkları bilgiye göre suyun cuma günü yeniden verilmesinin planlandığını belirtti.

Göktepe, “Yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda cuma günü suyun verilmesini planlıyoruz. Bu süreçte bir gecikme yaşandı. Geçen yıl kasım ve aralık ayından bu yana özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu dönemde bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz” dedi.

Hattın riskli bölümlerinde çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Göktepe, yalnızca son dört borunun değişiminin kaldığını ifade etti. Sistem devreye girdikten sonra Kestel’den İmamlı’ya kadar birçok mahallede sulama suyunun daha güvenli şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Bölgede daha önce Dim Çayı sulama hattındaki yenileme ve eski boru sorunları da gündeme gelmişti. Yerel haber kaynaklarında, hattın kalan bölümlerine ilişkin ihale sürecinin tamamlandığı ve eski hatlarda patlama riskinin azaltılmasının amaçlandığı aktarılmıştı.