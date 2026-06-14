Alanya’da meydana gelen trafik kazası, turizm kentinde üzüntü yarattı. İncekum Mahallesi D-400 kara yolunda yaşanan kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Çekya uyruklu bir turist otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya'nın yoğun trafik akışının bulunduğu D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 33 BUU 58 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Petr Qualizza (74)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan yaşlı turist ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Petr Qualizza, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen ağır yaralı turist kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Acı haber, hem yakınlarını hem de bölgede bulunan turistleri üzüntüye boğdu.

JANDARMA SÜRÜCÜYÜ GÖZALTINA ALDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili detaylı çalışma başlattı.

Yetkililer, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadelerinin de değerlendirileceğini belirtti.

D-400 KARA YOLUNDA KAZALAR GÜNDEMDE

Alanya'nın en yoğun ulaşım güzergâhlarından biri olan D-400 kara yolu, özellikle yaz aylarında artan araç ve yaya trafiği nedeniyle sık sık kazalarla gündeme geliyor. Bölge sakinleri ve turizmciler, özellikle turistlerin yoğun olarak kullandığı noktalarda yaya güvenliğini artıracak önlemlerin önemine dikkat çekiyor.

Yetkililer tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (Mehmet Al)