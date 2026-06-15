TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkardığı yaklaşık 20 bin konut için başvuru süreci bugün başladı. 17 Temmuz'a kadar devam edecek kampanyada kura çekilmeyecek. Uygun konutu seçip işlemlerini tamamlayan vatandaşlar ev sahibi olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunmaya başladı. Kampanya kapsamında satışlar 15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gelir şartı ve ikamet zorunluluğu aranmayan uygulamada konutlar, başvuru önceliğine göre satılacak.

Satışa sunulan konutlar 2+1 ve 3+1 tiplerinden oluşuyor. TOKİ'nin açıkladığı bilgilere göre fiyatlar yaklaşık 2,1 milyon liradan başlarken, aylık taksitler ise 18 bin lira seviyesinden başlayabiliyor. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Başvurular Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapılacak. Kura sistemi uygulanmayacağı için vatandaşların istedikleri konut için işlemlerini hızlı tamamlaması gerekiyor. Bankaya peşinat yatırıp sözleşmeyi ilk imzalayan kişi konutun sahibi olacak.

Kampanyaya başvurmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması şartı aranıyor. Aynı hane adına yalnızca bir konut satın alınabilecek. Gelir sınırı ve satış yapılan ilde ikamet etme zorunluluğu ise bulunmuyor.

TOKİ tarafından satışa çıkarılan konutların bulunduğu iller, proje detayları, ödeme planları ve güncel fiyat listeleri kurumun açık satış ekranı üzerinden yayımlanıyor. Vatandaşlar şehir bazında sorgulama yaparak uygun konutları inceleyebiliyor.