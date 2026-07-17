Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait konut ve iş yeri satış istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde el değiştiren konut sayısı haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,8 artış kaydederek 129 bin 979 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde ilk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406'ya çıkarken, ikinci el satışlar yüzde 12,5 yükselişle 86 bin 573 olarak belirlendi.

Toplam satışlar içerisinde ilk el konutların payı yüzde 33,4, ikinci el konutların payı ise yüzde 66,6 oldu. Özellikle ipotekli konut satışlarındaki ivmelenme verilere yansıdı. Haziranda ipotekli satışlar yıllık bazda yüzde 72,1 oranında artarak 25 bin 993'e ulaştı. Kredili olmayan diğer satışlar ise yüzde 7,1 artışla 103 bin 986 olarak hesaplandı.

YABANCILARA SATIŞLARDA RUSLAR İLK SIRADA

Haziran ayında yabancı uyruklulara yapılan konut satışları yüzde 20,1 oranında artarak 2 bin 15'e yükseldi. Yabancılara yapılan satışların toplam pazar içindeki payı yüzde 1,6 seviyesinde kaldı. Ülke uyruklarına göre incelendiğinde, en fazla alımı 381 konut ile Rusya vatandaşları gerçekleştirdi. Rusya'yı 170'er konut alımıyla Ukrayna ve İran vatandaşları takip etti.

ALTI AYLIK DÖNEMDE GENEL TABLO NASIL ŞEKİLLENDİ?

Haziran ayındaki pozitif ivmeye rağmen, yılın ilk yarısına ait genel tablo daralmaya işaret ediyor. Ocak-haziran döneminde toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 699 bin 516'ya geriledi. Bu altı aylık süreçte ipotekli satışlar yüzde 32,2 artışla 142 bin 794'e çıkarken, yabancıya satışlar yüzde 9,2 azalışla 9 bin 83'te kaldı. Veriler, yılın ilk yarısındaki genel yavaşlamanın haziran ayında özellikle ipotekli ve ilk el alımların etkisiyle yön değiştirmeye başladığını gösteriyor.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

TÜİK raporunda iş yeri satışlarına yönelik veriler de paylaşıldı. Türkiye genelinde haziran ayında satılan toplam iş yeri sayısı, yıllık bazda yüzde 19,2 yükselerek 16 bin 565 oldu. Bu kategoride ilk el satışlar yüzde 30,8 artışla 5 bin 126'ya, ikinci el satışlar ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439'a ulaştı. İpotekli iş yeri satışları yüzde 86,7 artarak 745'e çıkarken, diğer satışlar yüzde 17,2 artışla 15 bin 820 olarak kaydedildi. Ocak-haziran dönemi toplam iş yeri satışları ise yüzde 5,3 azalışla 85 bin 528 olarak hesaplandı.