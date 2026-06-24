Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, deniz suyu sıcaklıklarındaki artış Akdeniz havzasında 'et yiyen bakteri' olarak bilinen Vibrio türlerinin hızla yayılmasına yol açıyor. İspanya'da bazı plajların kapatılmasıyla sonuçlanan bu durum, bölgedeki deniz turizmi ve halk sağlığı üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı.

Açık yaralar yoluyla veya çiğ deniz ürünlerinin tüketilmesiyle bulaşabilen Vibrio bakterisinin, Avrupa'da en sık Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio cholerae varyantları görülüyor. Gavi yetkililerinin açıklamalarına göre, kolera bakterisinin akrabası olan bu mikroorganizma, ağır vakalarda dokuların hızla erimesine yol açan nekrotizan fasiit hastalığını tetikliyor. Kan zehirlenmesine neden olabilen enfeksiyon, bazı hastaların uzuvlarını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), özellikle sığ kıyı sularında ve sıcak hava dalgalarının yoğunlaştığı yaz aylarında riskin en üst seviyeye çıktığını bildirdi. Akdeniz için Birlik (UfM) İklim Eylemi Analisti Hatim Aznague, yükselen su sıcaklıkları ve deniz kirliliğinin bakterilerin çoğalması için ideal ortamı yarattığını vurguladı. Aznague, bakterilerin aslında bir elçi olduğunu, asıl sorunun kirlilikle dengesi bozulan deniz ekosistemi olduğunu ifade etti.

VİBRİO BAKTERİSİ NASIL BULAŞIR VE KİMLER RİSK ALTINDA?

EFSA raporları, bakterinin yüzerken göz ve kulak mukozasından da vücuda girebileceğini gösteriyor. Özellikle nehirlerin denizle birleştiği acı sularda ve düşük tuzluluk oranına sahip haliçlerde çoğalan mikroorganizma, antimikrobiyal direnç geliştirdiği için tedaviyi daha da zorlaştırıyor. Uzmanlar, vücudunda açık yara bulunan kişilerin ılık ve durgun deniz sularına girmekten kaçınmasını tavsiye ediyor.

AKDENİZ TURİZMİ İÇİN MUHTEMEL ETKİLERİ NELER?

Dünyanın en yoğun turizm destinasyonlarından biri olan Akdeniz kıyı şeridinde yaşanan bu biyolojik değişim, deniz turizmine dayalı yerel ekonomiler tarafından da yakından takip ediliyor. Sezon ortasında yaşanabilecek olası plaj kapatma kararları veya sağlık uyarılarının, bölgedeki otellerden restoranlara kadar geniş bir işletme ağını etkileyeceği öngörülüyor. Sadece sağlık değil, balıkçılık ve su taşımacılığı sektörlerinin de ısınan suların yarattığı bu yeni ekolojik tablodan doğrudan etkileneceği belirtiliyor.