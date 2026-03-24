ÖSYM, 2026 ALES/1 sınav takvimini duyurdu. Başvurular Mart sonunda başlıyor, sınav Mayıs ayında yapılacak. Adaylar için kritik süreç başladı.

Akademik kariyer planı yapan binlerce adayın beklediği haber geldi. ÖSYM, 2026 yılına ait ALES takvimini açıkladı. İlk oturum olan 2026 ALES/1 için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Özellikle yüksek lisans ve akademik kadro hedefleyen adaylar için süreç oldukça kritik.

BAŞVURU TARİHLERİ NETLEŞTİ

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026 ALES/1 başvuruları 25 Mart’ta başlayacak ve 2 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihler arasında işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Başvuruyu kaçıranlar için geç başvuru olup olmayacağı henüz net değil. Bu detayın, yayımlanacak resmi kılavuzla birlikte açıklanması bekleniyor.

Birçok aday son günlere bırakıyor ama… sonra sistem yoğunluğu, ödeme sorunu derken işler karışabiliyor.

2026 ALES SINAVI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk ALES sınavı 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu sınav, özellikle akademik başvurular ve lisansüstü eğitim planları için belirleyici olacak.

Alanya’da da özellikle üniversite mezunu gençler arasında ALES’e hazırlık süreci hız kazanmış durumda. Kimi kurslara yazılıyor, kimi evde çalışıyor. Ama herkesin derdi aynı: puanı biraz daha yukarı çekmek.

BAŞVURU ÜCRETİ AÇIKLANMADI

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan ALES başvuru ücreti ise henüz duyurulmadı. Ücret bilgisi, ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

Son yıllarda sınav ücretleri ciddi şekilde arttığı için, bu detay özellikle öğrenciler için önemli hale geldi. Hani… başvuru yapmadan önce iki kez düşünülüyor artık.

ALES NEDEN ÖNEMLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yüksek lisans ve doktora başvurularında en önemli kriterlerden biri. Aynı zamanda araştırma görevlisi ve akademik kadro başvurularında da belirleyici rol oynuyor.

Kısacası, akademik yol düşünen herkes için bu sınav…

ciddi bir eşik.

Başvuru tarihlerini kaçırmamak, süreci doğru yönetmek ve planlı ilerlemek bu noktada büyük fark yaratıyor.