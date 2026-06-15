İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlerinin de katıldığı programda Kaymakam Öztürk, mahalle sakinleriyle tek tek görüşerek istek, öneri ve taleplerini dinledi. Vatandaşların özellikle altyapı, ulaşım, çevre düzenlemeleri, sosyal destekler ve kamu hizmetlerine ilişkin beklentilerini not alan Öztürk, ilgili konuların çözüme kavuşturulması için kurum amirlerine yerinde talimat verdi.

Mahalle ziyaretlerinin temel amacının vatandaşlarla doğrudan temas kurmak olduğunu belirten Kaymakam Öztürk, sorunların sahada tespit edilmesinin çözüm süreçlerini hızlandırdığını ifade etti. Kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalıştığını vurgulayan Öztürk, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Ziyaretler sırasında mahalle sakinleriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Öztürk, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek bizim öncelikli görevimizdir. Sorunları masa başında değil, sahada tespit ederek ilgili kurumlarımızla birlikte en kısa sürede çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri de gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunların yerinde incelenmesinin ve taleplerinin doğrudan dinlenmesinin önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, gösterilen ilgi ve çözüm odaklı yaklaşım nedeniyle Kaymakam Öztürk ile beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti.

Programın sonunda mahalle muhtarlarıyla da görüşen Kaymakam Öztürk, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Sugözü ve Bektaş Mahallesi muhtarları ile mahalle sakinlerine teşekkür eden Öztürk, mahalle ziyaretlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. (Mehmet TUNÇ)