​Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan öncülüğünde gerçekleştirilen “İl Teşkilat Başkanları ve İlçe Başkanları Buluşması”, partinin üst düzey kadrolarını ve yerel yönetim temsilcilerini Ankara’da bir araya getirdi. Toplantıya katılan Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar ve beraberindeki heyet, başkentte gerçekleştirdiği önemli temaslar ve samimi duruşuyla programın en dikkat çeken ekiplerinden biri oldu.

​BAŞKENTTE ALANYA RÜZGARI

​Teşkilat ruhunun, birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı dev organizasyonda Alanya heyeti, Genel Başkan Fatih Erbakan’a yönelik jestleriyle büyük beğeni topladı. Program kapsamında Erbakan’a, üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması takdim edildi. Bunun yanı sıra, Alanya’nın bereketli topraklarında yetişen ve ilçenin tarımsal gücü ile marka değerini yansıtan yöresel ürünler de genel merkez yönetimine hediye edildi.

​"ALANYA’NIN SESİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE DUYURACAĞIZ"

​Ankara temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Başkanı Burhan Dündar, toplantının son derece verimli geçtiğini vurguladı. Teşkilat çalışmalarından Alanya’nın öncelikli yerel sorunlarına kadar pek çok konuyu genel merkeze aktarma fırsatı bulduklarını belirten Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Alanya’mızın sesini genel merkezimizde en güçlü şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Birlik, inanç ve kararlılıkla çalışıyoruz. Ankara’daki motivasyonumuzu sahaya yansıtarak ilçemiz için var gücümüzle mücadele edeceğiz."

​HEM SİYASET HEM TANITIM

​Ankara’da gerçekleştirilen bu büyük buluşma, sadece bir parti içi teşkilat toplantısı olmanın ötesine geçti. Alanya heyetinin enerjik performansı ve hazırladığı sunumlar sayesinde organizasyon; ilçenin siyasi, sosyal ve ekonomik potansiyelinin de üst düzeyde tanıtıldığı etkili bir platforma dönüştü. Alanya teşkilatının bu koordineli ve başarılı çalışması, genel merkez yöneticilerinden de tam not aldı.