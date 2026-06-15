MHP Antalya İl Başkanlığı, Alanya İlçe Yönetim Kurulu toplantısını İl Başkanı Sadullah Güneş’in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı açıklanan Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ün yerine yeni görevlendirme kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda, yaklaşan kongre sürecini yürütmek üzere Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Cantürk, MHP Alanya İlçe Başkanı olarak görevlendirildi.

KRİTİK KONGRE 5 TEMMUZ'DA

Toplantıda ilçe yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunurken, teşkilat çalışmalarının ve kongre sürecine ilişkin hazırlıkların değerlendirildiği belirtildi. Yeni görevlendirmenin ardından MHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın çalışmalarını Hasan Cantürk başkanlığında sürdüreceği ifade edildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT