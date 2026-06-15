ALANYA’NIN Çıplaklı Mahallesi, Orman Deposu Yolu, Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, yaklaşık iki yıldır devam eden yol, altyapı ve çevre sorunları nedeniyle yetkililere çağrıda bulundular. Bölgede yaşayanlar, özellikle üst blokta kalan dairelere ulaşımın ciddi şekilde zorlaştığını belirttiler. Dar ve toprak zeminli yol nedeniyle araçların sık sık arıza yaptığı, lastiklerin patladığı ve günlük ulaşımın zorlaştığı ifade etti. Vatandaşlar, en azından geçici bir zemin düzenlemesiyle sorunun hafifletilmesini istiyor. Vatandaşlar, özellikle virajlı ve stabilize yol yapısının hem yayalar hem de araçlar için risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca bazı günler yapılan moloz taşıma işlemlerinin çevredeki yaşamı daha da zorlaştırdığı dile getirildi. Mahalle sakinlerinin en önemli şikayetlerinden biri de kanalizasyon altyapısının olmaması. Uzun süredir devam eden sorunların çözülmediğini ifade eden vatandaşlar, temel belediye hizmetlerinin bölgeye ulaşmasını talep ediyor. Bölgede yaşayanlar, sorunların uzun süredir devam ettiğini ve defalarca ilgili kurumlara başvurmalarına rağmen kalıcı bir çözüm üretilmediğini belirtti.

‘TOZDAN BIKTIK, BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM İSTİYORUZ’

Demir Demirci, bölgede iki bloktan oluşan toplam 64 dairenin bulunduğunu ve tüm dairelerin dolu olduğunu belirterek, asıl sorunun üst blokta yaşandığını söyledi. Ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Demirci, alt bloğa giden yolun bulunmadığını, mevcut dar ve toprak yolun ise araçlar için sorun oluşturduğunu dile getirdi. Demirci, “Giriş çıkışta büyük zorluk yaşıyoruz. Arabalarımız sürekli arıza yapıyor, yıkatsak bile birkaç gün içinde tekrar çamur içinde kalıyor. Lastikler patlıyor. Kalıcı bir çözüm istemiyoruz, en azından geçici bir asfalt yapılmasını talep ediyoruz. İnsan gibi girip çıkabileceğimiz bir yol olsun istiyoruz” dedi.

‘YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ’

Engin Kaplan ise yaşanan yol sorununun özellikle güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, virajlı ve çakıllı yollarda kazaların yaşandığını söyledi. Kaplan, “Eşim çocukla birlikte okula giderken düşme tehlikesi yaşıyor. Annem de bu yollarda kayarak düşme sonucu yaralanmalar yaşadı ve hala sağlık sorunları devam ediyor. Burada hem üst hem alt blokta toplamda onlarca kişi yaşıyor. Sürekli araçlarımız zarar görüyor, her gün masraf çıkıyor. Yetkililerden en azından geçici bir çakıl ya da asfalt çözümü bekliyoruz” diye konuştu.

‘TOZ VE TOPRAK İÇİNDE YAŞIYORUZ’

Yusuf Yıldırım, iki yıldır benzer sorunlarla mücadele ettiklerini ifade ederek özellikle inşaat faaliyetleri ve yoğun hafriyat nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığını söyledi. Yıldırım, “Ne kapımızı açabiliyoruz ne pencereyi. Toz ve toprak içinde yaşıyoruz. Kanalizasyonumuz yok, yollarımız kötü durumda. Elektrik bağlantısını bile uzun uğraşlarla yaptırdık. Defalarca başvurmamıza rağmen somut bir adım atılmadı. Artık kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi.

‘EVİMİZİ HAVALANDIRAMIYORUZ’

Kenan Kuş da yaklaşık iki yıldır aynı sorunların devam ettiğini belirterek, yolların hem araçlara zarar verdiğini hem de yayalar için risk oluşturduğunu ifade etti. Kuş, “Misafir geldiğinde bile düşme tehlikesi yaşıyor. Taş ve molozlar çocuklar için risk oluşturuyor. Bir ay içinde aracımın lastiğini birkaç kez değiştirmek zorunda kaldım. Sürekli toz, çivi ve cam parçalarıyla karşılaşıyoruz. Ayrıca balkonlarımızı bile kullanamıyoruz, evimizi havalandıramıyoruz. Özellikle kızımın alerjik rahatsızlığı nedeniyle bu durum bizi daha da zor durumda bırakıyor. Yetkililerden artık kalıcı bir çözüm bekliyoruz” dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi