Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, şehit ailesiyle uzun süre sohbet eden Kaymakam Öztürk, devletin kapılarının her zaman şehit ailelerine açık olduğunu belirtti. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetlerinin millet ve devlet nezdinde her zaman en kıymetli değerler arasında yer aldığını ifade eden Öztürk, şehit yakınlarının hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını vurguladı.

Ziyaret sırasında şehit Jandarma Fatih Uysal dualarla anılırken, ailesine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler temennisinde bulunuldu. Kaymakam Öztürk, şehitlerin fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, “Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşayabiliyorsak, bunu vatanı uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri de her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz tüm imkânlarıyla onların yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir” mesajını verdi.

Ziyarette şehit ailesinin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Öztürk’e ziyaret sırasında emniyet, jandarma ve sosyal hizmetler kurum amirleri de eşlik etti.

Şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu ifade eden Kaymakam Öztürk, birlik ve beraberlik ruhunun korunmasının önemine dikkat çekerek, şehit yakınlarına yönelik destek çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Şehit ailesi ise gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan ve her zaman yanlarında olduklarını hissettiren devlet yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan, tüm şehitler rahmet, minnet ve dualarla anılırken, “Ruhları şad, mekânları cennet olsun” temennisinde bulunuldu. (Mehmet TUNÇ)