ŞIK bir kokteyl ile başlayan gala gecesi, kültür, sanat, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi. Mersin Vali Yardımcıları İrfan Demiröz ve Ali Murat Kayhan, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Gubaroğlu ile çok sayıda kurum müdürü, bürokrat ve siyasi parti temsilcisi geceye katılarak film ekibinin heyecanına ortak oldu. İş dünyasının önemli isimlerinin de ilgi gösterdiği gala gecesinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Küçük, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Hakan Kayacı, Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer ve çok sayıda davetli yer aldı. Eğitim, hukuk, medya ve sanat camiasından isimlerin de katıldığı organizasyonda, TRT Çukurova Bölge Müdürü Fatih Doğru, TRT Müdür Yardımcısı Yasemin Yılmaz, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü İsmail Şereflioğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. Mersin Erdemli’den çıkan ilk sinema projelerinden biri olma özelliğini taşıyan film, bölge halkının ve yerel sponsorların desteğiyle hayata geçirildi. Güzeloluk Yaylası sakinlerinden Kater, Dölekoğlu ve Mavi aileleri ile Marnel Kafe & Restaurant’ın katkılarıyla hazırlanan yapımın senaryo ve yönetmenliğini Erdal Açık üstlendi. Gala sonrasında açıklamalarda bulunan yönetmen Erdal Açık, filmin çok yakında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde de gösterime gireceğini belirterek sinemaseverlere yeni müjdeler verdi. Açık, “Limon Çiçekleri 2” için hazırlıklara başlayacaklarını ifade ederken, şu sıralar hazırlıkları süren “Göç” isimli yeni sinema projesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. Film sürecine verdiği destekten dolayı Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay’a da teşekkür eden Açık, Mersin’de yeni sinema projelerinin yolda olduğunu belirtti. 2025 yılının ekim, kasım ve aralık aylarında Güzeloluk Yaylası’nın doğal atmosferinde çekilen "Limon Çiçekleri: Acı Tatlı Hayatlar", başarılı gala organizasyonuyla sinema yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Gecenin dikkat çeken anlarından biri de filmin oyuncularının izleyicilerle buluşması oldu. Galaya katılan oyuncular, sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, şehir dışı ve yurt dışındaki çekim programları nedeniyle geceye katılamayan oyuncuların ise set çalışmalarına devam ettiği belirtildi. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi