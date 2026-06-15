AİLELERİN, dostlarının ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, sevgi ve mutluluğun hâkim olduğu unutulmaz bir geceye dönüştü. Genç çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunurken, davetliler de bu özel günde onların sevincine ortak oldu. Şık organizasyonu ve samimi atmosferiyle dikkat çeken düğünde, Ecem Tatlı ve Mustafa Ciğerli çifti, alkışlar eşliğinde salona giriş yaptı.

Çiftin ilk dansı davetliler tarafından uzun süre alkışlanırken, gece boyunca müzik ve eğlence bir an olsun hız kesmedi. Aile yakınları, dostları ve davetliler genç çifti yalnız bırakmayarak bu anlamlı günlerinde yanlarında oldu. Renkli görüntülere sahne olan düğünde, konuklar çalınan şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenirken, hatıra fotoğrafları çekilerek bu özel anlar ölümsüzleştirildi.

İş, siyaset ve sosyal yaşamdan çok sayıda ismin katıldığı organizasyon, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Davetliler, genç çifte yeni hayatlarında başarı, huzur ve mutluluk dileklerini ileterek tebriklerini sundu.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin Tatlı ve iş insanı Necmettin Ciğerli aileleri, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dost ve akrabalarına teşekkür etti. Aileler yaptıkları açıklamada, çocuklarının hayatlarını birleştirmesinin kendileri için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, davetlilerin gösterdiği ilgi ve destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren Ecem Tatlı ve Mustafa Ciğerli çifti, hayatlarının en anlamlı günlerinden birini sevdikleriyle birlikte kutladı. Gece, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimlerinin ardından sona ererken, davetliler unutulmaz anılarla organizasyondan ayrıldı. Genç çifte bir ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. (Mehmet TUNÇ)