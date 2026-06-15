SEKTÖRÜN NABZI KAMPÜSTE ATTI

Alanya'nın ve bölgenin önde gelen turizm, konaklama ve iş dünyası temsilcilerini akademisyenlerle aynı masada buluşturan toplantıda, teorik eğitimin sektörel pratiklerle desteklenmesi adına atılacak somut adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda; değişen küresel pazar dinamikleri, geleceğin iş gücü trendleri ve öğrencilerin istihdam süreçlerini kolaylaştıracak projeler derinlemesine ele alındı.

GASTRONOMİ DÜNYASI VE MEZUNLAR MERKEZ KAMPÜSTE BULUŞTU

Üniversitenin bir diğer önemli buluşması ise Sanat ve Tasarım Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından organize edildi. Düzenlenen bu toplantıya; gastronomi ve turizm sektörünün önde gelen temsilcileri katılım sağladı. Eğitim müfredatının sektör beklentilerine göre optimize edilmesinin konuşulduğu bu oturumda, öğrencilerin sektörel pratiklerini artıracak projeler ile staj imkanları üzerinde duruldu.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Etkinlikte, öğrencilerin henüz mezun olmadan iş dünyasının beklentilerine uygun donanım kazanması hedeflenirken, sektör temsilcileri de Alanya Üniversitesi ile ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Toplantı, akademisyenler ve iş dünyası liderlerinin karşılıklı fikir alışverişleri ve geleceğe yönelik iş birliği kararlarının alınmasının ardından çekilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN