ALANYA’DA Rubi Platinum Hotels’te gerçekleştirilen Huawei eKit Teknoloji Günü, bölgedeki iş ortakları, sistem entegratörleri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getirdi. Huawei eKit ekosisteminin güncel çözümlerinin tanıtıldığı organizasyon, Antalya ve Alanya bölgesindeki teknoloji sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak dikkat çekti. Etkinlik kapsamında Huawei eKit Datacom serisi switch ürünleri ile kablosuz ağ çözümleri katılımcılara tanıtılırken, gerçekleştirilen canlı demolarla sistemlerin performansı ve kullanım alanları uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca enerji verimliliği ve sürdürülebilir altyapılar kapsamında Huawei Digital Power çözümleri hakkında kapsamlı sunumlar yapıldı. Huawei Installer Partneri OAK Teknoloji ile Huawei eKit Gold Distribütörü Bimel A.Ş. iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda gün boyunca teknik oturumlar gerçekleştirildi. Program, akşam yemeği ve konser etkinliğiyle sona erdi.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR OTEL ÇÖZÜMLERİ İÇİN BURADAYIZ’

Huawei’nin ticari ve dağıtım iş biriminden sorumlu Direktörü Chen Jianchao, “Alanya’da olmak çok mutluluk verici. Burası çok güzel bir şehir. Ben Huawei Türkiye eKit tarafında yöneticiyim. Yaklaşık üç yıldır Huawei Türkiye’de eKit olarak aktif rol alıyoruz. Huawei yaklaşık 24 yıldır Türkiye pazarında aktif olarak çalışıyor. Burada olmaktan çok mutluyum. Huawei eKit olarak bilişim teknolojilerini desteklemek adına buradayız. Bugünkü etkinliğimizde daha çok internet teknolojileri üzerine oldu ve akıllı otel çözümlerimizden bahsettik. Huawei olarak her yıl daha fazla yatırımla Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Rubi Platinum Hotel, Huawei eKit olarak müşterimiz ve gördüğünüz üzere çok büyük bir alana sahip, çok güzel bir otel. RuBi Platinum Hotel de müşterilerine iyi bir internet bağlantısı sağlamak için bizimle çalışmayı tercih etti. Rubi Platinum Hotel'e ve etkinliğimize gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Bugünkü etkinliğimizde ağ yapıları, dijital power ve cloud olmak üzere temel olarak bu üç çözümümüzden bahsettik. Bu etkinlik, diğer otel müşterilerimizin ilgilenmesi açısından da önemli bir etkinlik olacak. Sürdürülebilir otel çözümleri için daha iyi iş birlikleri yaratmaya ve teknolojimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘DİJİTAL GELECEK İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ’

Huawei Türkiye CTO’su Wang Song (Jason) ise, “Huawei Türkiye’nin CTO’su olarak çalışıyorum. Biliyorum ki Türkiye’de birçok kişi Huawei’i tanıyor, özellikle akıllı telefonlarımız ve tabletlerimizden dolayı. Ancak biz Huawei olarak Türkiye’de aynı zamanda büyük bir ekibiz ve bu pazarda emin adımlarla ilerliyoruz. İlk ofisimizi yaklaşık 20 yıl önce İstanbul’da açtık. İş ortaklarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ederiz. 20 yılı aşkın süredir onlarla birlikte büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Buradaki amacımız müşterilerimize yenilikçi ürünlerimizi tanıtmak ve onların değişen bilişim teknolojileri dünyasına daha fazla dahil olmalarını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

‘EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’

OAK Teknoloji Yönetim Kurulı Başkanı Oktay Karaca organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Huawei eKit Teknoloji Günü, bölgedeki işletmelerin ve teknoloji profesyonellerinin yeni nesil ağ teknolojileri, kablosuz iletişim çözümleri ve enerji verimliliği alanındaki yenilikleri yakından tanımasına katkı sağlayarak başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu tür organizasyonların, bölgesel teknoloji ekosisteminin gelişimine ve iş ortaklıklarının güçlenmesine önemli katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyoruz. Etkinliğe verdikleri değerli katkılar ve desteklerinden dolayı Huawei Türkiye yöneticileri Wang Song ve Chen Jianchao başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz. Etkinliğin başarısında, organizasyonun planlanması ve kusursuz şekilde hayata geçirilmesinde büyük emeği bulunan Oak Teknoloji Genel Müdürü Adem Yuca önemli bir rol üstlenmiştir. Katılımcılar tarafından takdirle karşılanan etkinlik, profesyonel organizasyon yapısı, güçlü içerikleri ve misafirperver yaklaşımıyla bölgede fark yaratmıştır. Ayrıca organizasyona verdikleri değerli desteklerden dolayı Bimel A.Ş. Firmasındna Bayram Erdi Bakşı ve Cem Gürele’ye teşekkür ederiz. İş ortakları arasındaki güçlü iş birliğinin güzel bir örneği olan bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni toplamıştır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi