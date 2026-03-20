20 Mart Cuma sabahında altın fiyatları yeniden yatırımcının odağına girdi. Gram altın 6.647 TL, ons altın ise 4.669 dolar seviyesinden güne başlarken çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yukarı yönlü tablo izlendi.

Altın fiyatları 20 Mart 2026 Cuma günü sabah saatlerinde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. Serbest piyasada gram altın 6.645,99 TL alış ve 6.647,03 TL satış seviyesinde açılış yaparken, ons altın 4.669 dolar bandında işlem gördü. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altınındaki seyir de sabah saatlerinde dikkat çekti.

Özellikle son haftalarda sert geri çekilmelerin ardından piyasada “altında düşüş bitti mi, yeniden yükseliş gelir mi” sorusu daha sık soruluyor. Bayram öncesinde birikimini altına yönlendirmek isteyenler kadar, elindeki altını satmayı düşünenler de ekrana kilitlendi. Alanya’da düğün hazırlığı yapanlardan küçük yatırımcıya kadar geniş bir kesim, fiyatların yönünü izliyor. Çünkü birkaç yüz liralık hareket bile hesapları değiştiriyor.

20 MART 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Saat 10.00 itibarıyla derlenen verilere göre piyasada öne çıkan rakamlar şöyle:

Ons altın: 4.697,31 dolar alış – 4.698,67 dolar satış

Gram altın: 6.645,99 TL alış – 6.647,03 TL satış

Çeyrek altın: 10.634,42 TL alış – 10.868,52 TL satış

Cumhuriyet altını: 42.538 TL alış – 43.341 TL satış

GRAM ALTINDA AYLIK KAYIP DİKKAT ÇEKTİ

Gram altın aylık performans verilerine bakıldığında, mart ayının ilk gününe göre 782,96 TL’lik düşüş yaşandı. Bu da yaklaşık yüzde 10,54’lük bir değer kaybına işaret ediyor. Buna karşın yılbaşına göre tablo hâlâ pozitif. Yılbaşında 5.985,85 TL seviyesinde olan gram altın, bugün itibarıyla 661,2 lira artıda bulunuyor.

Son bir yıllık tabloya bakıldığında ise yükseliş çok daha net görünüyor. Gram altın geçen yıl aynı dönemde 3.699,77 TL seviyesindeydi. Bugünkü 6.647,03 TL seviyesiyle birlikte yıllık artış yüzde 79,66 oldu.

ONS ALTINDA MART AYI SERT GEÇTİ

Uluslararası piyasada ons altın fiyatı da mart ayında sert dalgalandı. Ayın ilk gününe göre ons altında 609,85 dolarlık geri çekilme hesaplanırken, bu kayıp yüzde 11,55 seviyesinde gerçekleşti.

Buna rağmen yılbaşına göre ons altında hâlâ artı tablo korunuyor. 2026 başında 4.332,29 dolar seviyesinde olan ons altın, bugün 4.669,08 dolara çıkarak yüzde 7,77 değer kazandı. Son bir yıldaki yükseliş ise daha çarpıcı. Geçen yıl 3.044,90 dolar olan ons altın, bu seviyeden 4.669,08 dolara yükseldi.

Bir yerde durdu gibi. Ama piyasada altının yönü hâlâ çok net okunmuş değil.

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER YENİ HAREKETTE

Altın tarafında gün içi hareketlilik sürerken yatırımcılar artık sadece “fiyat kaç lira” sorusuna değil, “buradan alım yapılır mı” sorusuna da yanıt arıyor. Son dönemde yüksek oynaklık görülmesi nedeniyle uzmanlar kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle 20 Mart 2026 güncel altın fiyatları aramasının yükselmesinde de bu dalgalı seyrin etkili olduğu görülüyor.

Bayram öncesi nakit ihtiyacı, düğün sezonu beklentisi, küresel piyasalardaki gerilim ve dolar tarafındaki hareketlilik, iç piyasadaki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle gün içinde rakamların değişebileceği unutulmuyor.