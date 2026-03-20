Bayramın ilk gününde motorin fiyatlarına yansıyan 5 lira 18 kuruşluk devasa zamla birlikte, litre fiyatı kritik eşiği aşarak 70 liranın üzerine çıktı.

​KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA SAVAŞ DEPREMİ

​Küresel enerji piyasaları; ABD, İsrail ve İran hattında süregelen sıcak savaşın yıkıcı etkisiyle sarsılmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışmaların petrol üretim tesislerini vurması ve dünya petrol ticaretinin ana damarı kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla derinleşen lojistik kriz, Brent petrol fiyatlarını rekor seviyelere ulaştırdı. Yaşanan bu küresel darboğaz, bayramın ilk sabahında motorin pompa fiyatlarına "tarihi bir zam" olarak yansıyarak vatandaşın bütçesini temelinden sarstı.

​EŞEL MOBİL FRENİ KALKTI, SAVAŞIN FATURASI POMPAYA KESİLDİ

​Geçmiş dönemlerde akaryakıt fiyatlarındaki aşırı yükselişi vergi ayarlamalarıyla sönümleyen Eşel Mobil mekanizmasının tamamen devreden çıkması, savaş kaynaklı maliyet artışının doğrudan tüketiciye yansımasına neden oldu.

​Alanya genelindeki akaryakıt istasyonlarında tabela değişimi bayramın ilk saatlerinde gerçekleşti. Motorin litre fiyatındaki 5 lira 18 kuruşluk artışın ardından Alanya'daki pompalarda fiyatlar 70 liranın üzerini gördü. Sektör temsilcileri ve ekonomi analistleri; mevcut ağır tabloyu Orta Doğu’daki sıcak savaşın enerji altyapılarını tahrip etmesine, Hürmüz Boğazı’ndaki blokaj nedeniyle durma noktasına gelen tanker trafiğine ve petrol üreticisi ülkelerdeki fiili arz kesintilerinin yarattığı küresel paniğe dayandırıyor.

​LOJİSTİK KRİZ DERİNLEŞİYOR:YENİ ZAM DALGASI KAPIDA

​Hem bir tarım hem de turizm merkezi olan Alanya’da, akaryakıta gelen bu devasa zammın; nakliye, gıda ve hizmet sektöründe zincirleme fiyat artışlarını tetiklemesi kaçınılmaz görülüyor.

​Uzmanlar, bölgedeki savaşın şiddeti azalmadığı ve lojistik kanallar üzerindeki baskı kalkmadığı sürece, akaryakıt fiyatlarında yeni yukarı yönlü dalgaların yolda olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Bayram sabahı değişen tabelalarla birlikte Alanya’da ulaşımdan tüketime kadar her alanda yeni bir yüksek maliyet dönemi başlamış oldu.