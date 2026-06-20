Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Melih Meriç tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir kanun teklifi sunuldu. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, trafikte fiilen bulunmayan ancak resmi kayıtlarda yer almaya devam eden eski model araçların yarattığı vergi mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor. Düzenleme, ekonomik ömrünü tamamlamış atıl durumdaki taşıtların vergi ve ceza yükünden tamamen kurtulmasını sağlayacak.

AFFIN KAPSAMINA HANGİ ARAÇLAR GİRİYOR?

Kanun teklifi, 2000 model ve daha eski olan motorlu taşıtları merkeze alıyor. Bu araçların son beş yıl içinde trafik tescil devri, muayenesi veya zorunlu mali sorumluluk sigortası kaydının bulunmaması temel şart olarak belirlendi. Milletvekili Meriç'in meclise sunduğu gerekçede, özellikle taşımacılık sektöründe kullanılamaz hale gelen kamyon ve çekici gibi araçların, sahiplerine tahsil kabiliyeti olmayan gereksiz bir vergi yükü oluşturduğu ifade edildi. Belirtilen kriterleri karşılayan taşıtlar, yasa onaylanırsa doğrudan "hurda vasfında" değerlendirilecek.

BORÇLARIN SİLİNMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Düzenlemeden faydalanmak isteyen araç sahiplerinin, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bir yıl içinde resmi başvuru yapması gerekecek. Taşıtların Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), lisanslı geri dönüşüm tesisleri veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim edilmesi zorunlu tutuluyor. Bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte, başvuru tarihine kadar biriken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gecikme faizleri ve idari para cezaları tamamen silinecek. Ayrıca 6183 sayılı kanun kapsamında uygulanmış olan mevcut haciz kararları da kayıtlardan düşürülecek.

TASARI YASALAŞIRSA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Teklif, sistemin suistimal edilmesini engellemek amacıyla katı bir güvenlik maddesi de içeriyor. Hurdaya ayrıldığı beyan edilip borçları silinen bir aracın ilerleyen dönemde fiilen kullanıldığı veya yeniden tescil edildiği tespit edilirse, iptal edilen tüm vergi ve cezalar yeniden tahakkuk ettirilerek takibe alınacak. Mevcut durumda bu sürecin henüz bir kanun teklifi aşamasında olduğu, vatandaşların araçlarını hurdaya ayırma işlemlerine başlamadan önce meclisteki oylama sürecini ve kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklemeleri gerektiği vurgulanıyor.