Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Avustralya'daki uzak maden sahalarında uygulanan FIFO (fly-in-fly-out) sistemi, çalışanlara sunduğu sıradışı mesai takvimi ve yüksek ücretlerle öne çıkıyor. Sektörde damperli kamyon şoförü olarak görev yapan 26 yaşındaki Ashlea'nın paylaştığı veriler, sistemin finansal işleyişini detaylandırdı. Genelde erkeklerin çoğunlukta olduğu alanda çalışan Ashlea, kadın istihdamının artmasını desteklediğini belirtti.

FIFO SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Uzak ve izole bölgelerdeki personel takvimi, çalışanların yılın yarısını izinli geçirmesine olanak tanıyacak şekilde planlanıyor. İşleyişe göre madenciler, sahada 14 gün boyunca günde 12 saatlik kesintisiz vardiyalarla çalışıyor. Bu yoğun mesainin ardından personelin 14 günlük ev istirahati dönemi başlıyor. Toplamda bir işçi yılda sadece 22 hafta, yani yaklaşık altı ay mesai yapmış oluyor.

ŞOFÖRLERİN SAATLİK VE AYLIK KAZANCI NE KADAR?

Sektöre yeni adım atan ve "greenie" olarak bilinen şoförler, ilk üç ay boyunca saatlik 36,50 Avustralya doları (yaklaşık 31 euro) kazanıyor. Üçüncü ayın sonunda bu rakam 37 euro seviyesine çıkarken, deneyime bağlı olarak saatlik ücret 51,50 Avustralya dolarına (yaklaşık 45 euro) kadar yükselebiliyor. Bu tarifeyle bir çalışanın aylık ortalama geliri 266 bin ile 532 bin lira (5.000 - 10.000 euro) arasında değişiyor.

ZORLU KOŞULLAR YÜKSEK FİNANSAL TEŞVİKLE DENGELENİYOR MU?

Küresel madencilik endüstrisinde FIFO modeli, personelin ailelerinden uzak, zorlu fiziki şartlarda çalışmasını telafi etmek amacıyla geliştirilmiş bir strateji olarak uygulanıyor. Şirketler, yüksek iş gücü devrini önlemek ve personeli izole sahalarda tutabilmek için barınma, gıda ve ulaşım gibi temel ihtiyaçları tamamen üstleniyor. İlk yıl verilerine göre 5 milyon 138 bin lira (96.500 euro) taban kazanca eklenen 426 bin liralık (8.500 euro) primlerle yıllık brüt gelir 5 milyon 591 bin lirayı (105.000 euro) buluyor.

Elde edilen altı aylık boş zaman dilimi, personelin Bali, Paris, Finlandiya, Suudi Arabistan ve Kolombiya gibi rotalara seyahat etmesine imkan tanıyor. Standart ofis mesailerinin çok dışındaki bu esnek model, çalışanlara hem ciddi bir finansal güvence sağlıyor hem de geleceğe yönelik yatırım planlaması yapmaları için geniş bir zaman bırakıyor.