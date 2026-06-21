Yolculuk boyunca yaşanan hijyen sorunu nedeniyle rahatsız olduklarını belirten yolcular, özellikle uzun mesafeli seyahatlerde temizlik ve dezenfeksiyonun daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savundu.

Böcekleri görünce şaşkına döndüklerini anlatan bir yolcu, “Otobüse bindiğimizde başka bir yolcunun şoförle bu konuyu konuştuğunu duyduk. Kendi yerimize geçtiğimizde neden şikayet edildiğini anladık. Koltukların arasında ve zeminde hamam böcekleri dolaşıyordu” dedi.

Mola sırasında ilaçlama talep edildi

Yolcuların iddiasına göre, mola verilen tesiste şoför ve görevli personele ilaç alınarak aracın dezenfekte edilmesi önerildi. Ancak bu talebin karşılık bulmadığı ve otobüsün herhangi bir işlem yapılmadan yoluna devam ettiği öne sürüldü.

Seyahat boyunca tedirgin olduklarını ifade eden yolcular, böceklerin araç içinde dolaşmasının sağlık açısından endişe yarattığını söyledi. Özellikle çocuklu ailelerin ve yaşlı yolcuların durumdan daha fazla etkilendiği belirtildi.

Hijyen tartışması yeniden gündemde

Yaşanan olayın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında temizlik standartları yeniden gündeme geldi. Yolcular, otobüs firmalarının sefer öncesi düzenli ilaçlama ve detaylı temizlik yapmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Olayla ilgili otobüs firmasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.