TBMM

Dilekçe Komisyonunun mayıs ayı faaliyet raporu verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Sözcü'nün aktardığına göre, komisyona geçtiğimiz ay toplam 1076 başvuru ulaştı. Bu başvuruların 163'ü kadın vatandaşlar tarafından yapılırken, en yoğun talep gönderen iller İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.

Vatandaşların ağırlıklı olarak çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve adalet alanlarında düzenleme istediği görüldü. Dilekçeler arasında günlük yaşamı doğrudan ilgilendiren ekonomik ve sosyal talepler öne çıktı. Ev hanımlarına SGK prim desteği sağlanması, hasta çocukların ebeveynlerine yasal refakat güvencesi verilmesi ve uzun süre boş kalan evlerden boş konut vergisi alınması talep edilen yasal düzenlemeler arasında yer buldu.

MECLİS'TEN DİKKAT ÇEKEN TALEPLER NELER?

Komisyona ulaşan bazı dilekçeler ise alışılmışın dışındaki içerikleriyle kayıtlara geçti. Bir vatandaş, ekonomik ve sosyal yük yarattığı gerekçesiyle düğün, nişan ve benzeri organizasyonların tamamen yasaklanmasını istedi. Heykel yapımının yasaklanması, 20 yaşına giren kadınlara zorunlu askerlik hizmeti getirilmesi ve cinsiyet değişikliğinin yasaklanarak bu işlemi yaptıranların Türk vatandaşlığından çıkarılması yönündeki başvurular da dosyada yer aldı.

Ekonomik teşvik ve kısıtlama talepleri de komisyonun gündemine taşındı. 25 yıldan uzun süredir evli olup en az üç çocuğu bulunan ailelere ÖTV'siz araç alma hakkı verilmesi, beş ve daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti sağlanması istendi. Buna karşılık, alkol ve sigara tüketen bireylerin sağlık harcamalarının devlet tarafından karşılanmaması, evcil hayvan sahiplerinden yıllık hayvan sahipliği vergisi alınması gibi kısıtlayıcı talepler de Meclis'e iletildi.

MECLİS DİLEKÇE KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURULUR?

Vatandaşların anayasal bir hakkı olan dilekçe hakkı, doğrudan TBMM'ye fiziki evrak gönderilerek veya dijital kanallar üzerinden kullanılabiliyor. E-Devlet kapısı üzerinden TBMM

Dilekçe Komisyonu Başkanlığı hizmetine giriş yapılarak saniyeler içinde yeni başvuru oluşturulabiliyor ve komisyonun gündemindeki diğer talepler takip edilebiliyor.

TBMM

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık, vatandaşların yönetime katılımında e-demokrasi uygulamalarının önemine değindi. Karamık, dijitalleşme sayesinde artan başvuruların dilekçe hakkının erişilebilirliğini yükselttiğini ve halkın Meclis'e taşıdığı her talebin çözüm süreçlerine ışık tuttuğunu ifade etti.