Ankara'da eşi ve çocuklarıyla birlikte seyahat eden Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, yol verme tartışması yaşadığı bir sürücünün fiziksel saldırısına maruz kaldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, trafikte tartıştığı kişi tarafından evine kadar takip edilen sanatçı, aracından indiği sırada darp edildi.

Olay anı, Altunsaray'ın eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde saldırganın, sanatçının aracının önünü keserek doğrudan kapıya yöneldiği ve fiziksel müdahalede bulunduğu anlar yer aldı. Kendini savunmaya çalışan Altunsaray'a yönelik saldırı sürerken, araç içindeki eşinin "Yapma! Çocuklar var, sakın! Ne kadar terbiyesiz bir adamsın, çocuklar var ya!" şeklindeki tepkisi kayıtlara yansıdı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından yapılan resmi şikayet ve emniyete sunulan video kayıtları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda kimliği tespit edilen saldırgan gözaltına alındı. Ailesinin yanında saldırıya uğrayan İsmail Altunsaray'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, şüpheli hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

TRAFİKTE ŞİDDET VAKALARININ HUKUKİ YAPTIRIMI NEDİR?

Trafik tartışmalarının ardından kişileri takip ederek ikametgahının önünde saldırmak, Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suça vücut verebiliyor. Hukuki uygulamalarda bu tür eylemler yalnızca "kasten yaralama" değil, olayın oluş şekline göre "kişilerin huzur ve sükununu bozma" veya "tehdit" suçları çerçevesinde de değerlendirilebiliyor. Aile bireylerinin, özellikle de çocukların önünde gerçekleştirilen saldırılar, soruşturma aşamasında kamusal tehlikenin ve vakanın ciddiyetinin bir göstergesi olarak adli kayıtlara geçiyor.