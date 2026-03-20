Serbest piyasada dolar 44,30 TL, euro 51,25 TL seviyesinde. Dövizde son tablo ve yıllık değişim dikkat çekiyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

20 Mart 2026 döviz kuru verileri sabah saatlerinde yatırımcıların odağında yer aldı. Serbest piyasada dolar saat 09:30 itibarıyla 44,3061 TL alış ve 44,3124 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 51,2099 TL alış ve 51,2481 TL satış aralığında seyrediyor.

Sterlin tarafında ise fiyat 59,4711 TL seviyesinde bulunuyor. Döviz piyasasında dolar/TL kuru bugün ne kadar ve euro kaç TL oldu 20 Mart 2026 soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

GÜNLÜK DEĞİŞİM NASIL?

Dolar kuru güne %0,02 yükselişle başladı. Euro ise %-0,15 düşüşle işlem görüyor. Sterlin tarafında ise sınırlı bir gerileme dikkat çekiyor.

Bir gün önce dolar 44,33 TL seviyesine kadar yükselirken en düşük 44,21 TL seviyesini gördü ve günü 44,29 TL civarında tamamladı. Euro ise 50,71 TL – 51,46 TL bandında hareket ettikten sonra günü 51,33 TL seviyesinde kapattı.

DOLARIN AYLIK VE YILLIK PERFORMANSI

Dolar mart ayı başına göre 0,36 TL artışla %0,83 değer kazandı. Yılbaşına göre bakıldığında ise 43,03 TL’den 44,30 TL’ye yükselerek %2,96 artış gösterdi.

Son bir yıllık süreçte ise dolar 37,80 TL’den 44,30 TL’ye çıkarak %17,20 değer kazancı yaşadı. Bu artış, özellikle ithal ürün fiyatları ve günlük harcamalar üzerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Euro mart ayının başına göre -0,69 TL düşüşle %-1,32 değer kaybetti. Ancak yılbaşından bu yana %1,56 artış kaydetti. Son bir yılda ise eurodaki yükseliş %24,68 seviyesine ulaştı.

Sterlin tarafında ise aylık bazda %0,31 artış görülürken, yılbaşından bu yana %2,62 yükseliş yaşandı. Sterlinin yıllık artışı ise %21,08 olarak hesaplandı.

Bu tablo, özellikle Alanya ve Antalya’da dövizle bağlantılı sektörlerde fiyatların neden hızlı değiştiğini de açıklıyor. Turizm, kira ve ithal ürün fiyatları doğrudan bu hareketten etkileniyor.

Bir esnafın dediği gibi; “Sabah başka, akşam başka fiyat… takip etmek zor.”

Kurlar yukarı gidince, küçük işletmelerin maliyeti de sessizce artıyor. Özellikle ithal ürün kullanan işletmelerde bu fark doğrudan fiyatlara yansıyor…

Dövizdeki bu dalgalı seyir, önümüzdeki günlerde de piyasaların en kritik başlıklarından biri olmaya devam edecek gibi.