Kayseri’de gündem olan “eşekli kuyumcu soygunu” dosyasında yeni bir aşamaya geçildi. İddiaya göre bir kuyumcuya forkliftle girerek altınları alan ve olay yerinden eşekle uzaklaşan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, TALEP NETLEŞTİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin kuyumcudan altın çaldığı ve kaçışını eşekle gerçekleştirdiği iddiası yer aldı. Savcılık, şüpheli için 16 yıla kadar hapis cezası talep etti.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENİYOR

Sıradışı kaçış yöntemiyle ülke gündemine taşınan olay, benzer iş yerleri ve güvenlik önlemleri açısından Alanya’daki esnafın da dikkatle takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.