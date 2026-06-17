Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan Yunus Emre Türk’ten acı haber geldi. 25 yaşındaki gencin cansız bedeni, Soğanlı Mahallesi sınırlarından geçen Nilüfer Çayı’nda bulundu.

Olay, Avrupa Konseyi Bulvarı yakınlarında saat 12.00 sıralarında ortaya çıktı. Bölgede devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, çay içerisinde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının ardından cansız bedenin, hakkında iki gündür kayıp başvurusu bulunan Yunus Emre Türk’e ait olduğu açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Türk, pazartesi günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha ailesiyle iletişim kuramadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.

AİLESİ BÖLGEDE ARAMA YAPMIŞ

Genç adamın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Bazı aile bireylerinin fenalaştığı ve sağlık ekiplerinden destek aldığı öğrenildi.

Ailenin, Türk’e ulaşabilmek için bir gün önce sabah saatlerinde aynı bölgede arama yaptığı ancak herhangi bir bulguya rastlayamadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Yunus Emre Türk’ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın nasıl meydana geldiği ve ölümün arka planına ilişkin soruşturma sürüyor.