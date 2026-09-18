ON NUMARA’nın 18 Eylül 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen şans oyunu tutkunları, kazanan numaraları ve büyük ikramiye tutarını araştırmaya başladı.

18 Eylül tarihli çekilişte büyük ikramiye 2 milyon 348 bin 899 TL olarak açıklandı.

ON NUMARA’DA KAZANAN NUMARALAR

18 Eylül 2026 On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle:

3 - 5 - 7 - 14 - 18 - 28 - 29 - 30 - 32 - 37 - 39 - 43 - 45 - 51 - 53 - 54 - 56 - 59 - 62 - 67 - 74 - 77

Kupon sahipleri, açıklanan 22 numarayı kuponlarındaki rakamlarla karşılaştırarak sonuçlarını kontrol edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYON 348 BİN TL

18 Eylül 2026 tarihli On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2 milyon 348 bin 899 TL oldu.

Kazanan kategoriler ve ikramiye dağılımına ilişkin diğer detayların açıklanmasıyla birlikte çekiliş sonuçlarının tamamı netleşecek.