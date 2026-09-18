Sonbahar aylarında havaların soğumasıyla birlikte beklenen pastırma sıcaklarının takvimi netleşti. Meteorolojik verilere göre, halk arasında "pastırma yazı" olarak bilinen güneşli günler, ekim ayının son günlerinde etkisini göstermeye başlayacak.

Bu dönemin kasım ayının ortalarına kadar sürmesi öngörülüyor. Süreç boyunca gündüzleri açık, güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava hakim olurken, geceleri dondurucu soğuklar ve don olayları yaşanabiliyor.

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Atmosferik bir hava olayı olan bu durum, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin hızını kaybederek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturmasıyla meydana geliyor. Havanın dikey hareketi engellendiği için alt katmanlarda biriken toz ve duman, gündüzleri puslu ve ılık bir görünüme neden oluyor.

İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Pastırma yazı ifadesi, geleneksel pastırma üretim sürecinden adını alıyor. Gündüz yaşanan sıcaklık etin gözeneklerini açarken, gece çöken soğuk hava bu gözenekleri kapatarak çemen harcının ete tam nüfuz etmesini sağlıyor. Yılın en yüksek gece-gündüz sıcaklık farkının yaşandığı bu dönem, pastırmanın lezzetini belirleyen temel faktör olarak öne çıkıyor.