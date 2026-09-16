16 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar kazanan numaraları araştırmaya başladı.

Şans Topu’nun 16 Eylül tarihli çekilişinde 5 ana numaranın yanı sıra şanslı numara da belirlendi. Büyük ikramiye tutarı ise 6 milyon 471 bin 883 TL olarak açıklandı.

ŞANS TOPU KAZANAN NUMARALAR

16 Eylül 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde çıkan ana numaralar 8, 14, 25, 26 ve 28 oldu.

Çekilişin şanslı numarası ise 1 olarak belirlendi.

Buna göre çekilişin kazanan numaraları:

8 - 14 - 25 - 26 - 28 + 1

şeklinde sıralandı.

BÜYÜK İKRAMİYE 6 MİLYON 471 BİN 883 TL

Çekilişte büyük ikramiye tutarı 6 milyon 471 bin 883 TL olarak açıklandı. Sonuçların belli olmasıyla birlikte kupon sahipleri, oynadıkları numaraları çekilişte çıkan rakamlarla karşılaştırmaya başladı.

Şans Topu oynayan vatandaşlar, kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini resmi sonuçlar üzerinden kontrol edebilecek.