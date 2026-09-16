Aksaray-Konya kara yolunun 10'uncu kilometresinde, aniden etkili olan kum fırtınası trafiği tehlikeye soktu. Görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesiyle birlikte seyir halindeki araçlar duramayarak peş peşe çarpıştı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin aktardığına göre, kazaya 2 servis midibüsü, 2 otomobil ve 3 hafif ticari araç olmak üzere toplam 7 araç karıştı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza noktasına çok sayıda sağlık ve itfaiye birimi yönlendirildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu araçlardan çıkarılan 16 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından sağlık personeline teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜLER İÇİN GÖRÜŞ MESAFESİ UYARISI

Trafik güvenliği kuralları gereği, kum fırtınası gibi görüş mesafesini aniden düşüren doğa olaylarında sürücülerin hızlarını derhal azaltması büyük önem taşıyor. Bu tür zorlu hava koşullarında takip mesafesinin normalden daha fazla artırılması ve flaşörlerin yakılarak arkadan gelen araçların uyarılması, benzer zincirleme kazaların önlenmesinde temel tedbir olarak öne çıkıyor.