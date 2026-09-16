Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 17 Eylül Perşembe günü Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Saat 09.00'da başlayıp 21.00'e kadar sürmesi öngörülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bölgede günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi.

Açıklanan verilere göre yağışlı sistem Kaş, Demre, Kumluca, Finike, Konyaaltı, Kemer, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde etkili olacak. Yetkililer, beklenen kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum gibi risklere karşı bölge halkını uyardı. Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgara karşı da tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

SICAKLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin tablosu incelendiğinde, yağışın etkili olacağı perşembe günü bölgede hissedilir bir serinleme yaşanacak. Gündüz sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşmesiyle en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın ise 27 derece olması bekleniyor.

Yağışlı havanın ardından cuma günü hava şartları hızla değişerek sıcaklıklar 5 derece birden artacak ve 32 dereceye kadar yükselecek. Hafta sonu boyunca 32 derece seviyesinde kalması beklenen sıcaklıkların, pazartesi günü itibarıyla 30 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.