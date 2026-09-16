Romanya'nın Cluj kentindeki BT Arena'da oynanan 2026 CEV

Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu beşinci maçında, Türkiye ile Letonya karşı karşıya geldi. Sözcü gazetesinin aktardığına göre, son 16 turu için kritik öneme sahip olan bu mücadeleyi 3-1 kaybeden ay-yıldızlı ekip, turnuvadan elendi.

DÖRDÜNCÜ SETTE OYUN DİSİPLİNİ KAYBOLDU

Karşılaşmanın ilk üç seti büyük bir mücadeleye sahne oldu. İkinci seti 25-23 alarak maçta durumu 1-1'e getiren milli takım, üçüncü seti 26-24 kaybedince avantajı rakibine kaptırdı. Dördüncü ve son sette ise oyun disiplininden uzaklaşan temsilcimiz, bu bölümü 25-16 geride kapatarak parkeden mağlup ayrıldı.

TURNUVAYA ERKEN VEDA SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

Grup aşamasındaki son karşılaşma olması nedeniyle bu maç, takımlar için doğrudan bir üst tura çıkma mücadelesi anlamı taşıyordu. Kritik anlarda daha az hata yapan Letonya, son 16 turu biletini alırken, Türkiye organizasyona grup aşamasında veda etmek zorunda kaldı. Maçın setleri sırasıyla 24-26, 25-23, 24-26 ve 16-25 olarak tescillendi.