Nepal’de 26 Ağustos’ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), afette yaşamını yitirenlerin ve kayıp kişilerin sayısına ilişkin son verileri açıkladı.

Yetkililerin açıklamasına göre sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1403’e ulaştı. Ekiplerin afetten etkilenen bölgelerde kayıp kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

EN FAZLA CAN KAYBI CHITWAN’DA

Açıklanan verilere göre en fazla can kaybı 364 kişiyle Chitwan’da kaydedildi. Doğu Nawalparasi’de 232, Batı Nawalparasi’de 222, Nuwakot’ta 202 ve Rasuwa’da 193 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gorkha’da 78, Dhading’de 72 ve Tanahun’da 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Selden etkilendikten sonra başkent Katmandu’da tedavi altına alınan 2 kişinin de yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 1403’e yükseldiği kaydedildi.

6 BİN 150 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Felaketin ardından en büyük endişelerden birini ise kayıp kişilerin sayısı oluşturuyor. Yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde toplam 6 bin 150 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi.

Kayıplar arasında 587 yabancı turistin de bulunduğu aktarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişilere ulaşabilmek amacıyla afet bölgelerindeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

13 BİN 742 KİŞİ KURTARILDI

Selin ardından başlatılan geniş çaplı operasyonlarda şimdiye kadar 13 bin 742 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle can kaybı ve kayıp sayısına ilişkin bilançonun ilerleyen süreçte değişebileceği belirtiliyor.