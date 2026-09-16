Ege Denizi’nde meydana gelen deprem bölgede hareketliliğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 15.08’de Ege Denizi merkezli bir sarsıntı kaydedildi.

BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 OLARAK AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 6,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

KANDİLLİ VERİLERİ PAYLAŞTI

Depremin ardından Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilerde sarsıntının saati, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı.

İlk bilgilere göre depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Bölgede meydana gelen sismik hareketlilik ilgili kurumlar tarafından takip ediliyor.