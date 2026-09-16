İtalya Serie A ekiplerinden Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yola devam etme kararı aldı. İtalyan spor gazetesi Tuttosport'un aktardığına göre, Milano temsilcisi tecrübeli oyuncuya 1+1 yıllık veya doğrudan 2 senelik yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Son dönemde yaşanan sakatlık problemleri ve oyuncunun ilerleyen yaşı, kulübün yeni sözleşme politikasında belirleyici oldu. Mevcut kontratında yıllık net 6.5 milyon Euro kazanan orta saha oyuncusuna, ilerleyen yaşı sebebiyle bu rakamın altında bir maaş önerileceği belirtildi.

GÖRÜŞMELER RESMEN BAŞLADI MI?

Inter'in yeni sportif direktörü Dario Baccin, düzenlediği ilk basın toplantısında konuya açıklık getirdi. Baccin, Hakan Çalhanoğlu'nun menajeriyle resmi temasların başladığını ve sözleşme uzatma görüşmelerinin sürdüğünü duyurdu.

Takımın orta saha kurgusunda oyun kurucu olarak kritik bir role sahip olan milli futbolcunun, kariyerinin bu döneminde İtalya'da kalmaya öncelik verdiği değerlendiriliyor. Süper Lig takımlarıyla da anılan oyuncu için Inter yönetiminin attığı bu resmi adım, olası bir Türkiye transferi ihtimalini büyük ölçüde zayıflatıyor.