Antalya Büyükşehir Belediyesi, Altıntaş Mahallesi'nde son günlerde sosyal medya üzerinden gündeme getirilen yapı ruhsatı ve imar hakkı iddialarına resmi bir açıklamayla yanıt verdi. Belediyenin duyurusuna göre, bölgede fazladan imar hakkı verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Tartışmalara konu olan alanın 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" ilan edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, bu bölgedeki imar planlarının aynı yıl içinde tamamlandığı ve mevcut yapı ruhsatlarının, Büyükşehir Belediyesi yetki almadan önce mülga Çalkaya Belediyesi tarafından düzenlendiği aktarıldı.

İNŞAAT METREKARESİ AŞILMADI

Hak sahiplerinin inşaatlarına devam etmesinin, ilgili plan hükümlerindeki müktesep haklar maddesine dayandığı ifade edildi. Projelerde yapılan güncellemelerin yeni bir imar hakkı doğurmadığı, ilk ruhsatla verilen toplam inşaat metrekaresinin kesinlikle aşılmadığı vurgulandı. Yeniden projelendirme işlemlerinin sadece deprem, yangın, otopark ve enerji verimliliği gibi güncel yasal zorunlulukları karşılamak amacıyla yapıldığı bildirildi.

ÇALKAYA BÖLGESİNDEKİ MÜKTESEP HAKLAR NEYİ KAPSIYOR?

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen bölgelerde, geçmiş dönem ilçe veya belde belediyeleri tarafından verilmiş yasal ruhsatlar müktesep (kazanılmış) hak statüsü taşıyor. Mevzuat gereği, bu hakların iptal edilmek yerine korunarak güncel afet ve güvenlik yönetmeliklerine uyarlanması, yerel yönetimlerin idari sorumlulukları arasında yer alıyor.

DANIŞTAY KARARI KESİNLEŞTİ

İddiaların daha önce denetime yetkili kurumlar tarafından defalarca incelendiğini belirten belediye, herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediğinin altını çizdi. Sürece dair Danıştay 1. Dairesi'nin soruşturma izni kararını iptal ettiği ve bu kararın kesinleştiği kamuoyuyla paylaşıldı. Yetkililer, vatandaşlara asılsız sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri çağrısında bulundu.