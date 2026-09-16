İklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki yıkıcı etkilerini inceleyen yeni bir araştırma yayımlandı. Swiftest kurucu ortağı Matthew H. Nash tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada aşırı su taşkınları ve deniz seviyesindeki yükseliş nedeniyle önümüzdeki yüzyılda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 37 metropol belirlendi.

Araştırma, küresel çapta liman ve kıyı şehirlerinin iklim krizine karşı mevcut hazırlık durumlarını değerlendiriyor. Bazı bölgelerin altyapı güçlendirme çalışmaları yürüttüğü belirtilirken, pek çok büyük şehrin olası felaketlere karşı savunmasız durumda olduğu aktarıldı. Tokyo, Mumbai ve New York gibi dev ekonomilere sahip kentler de riskli bölgeler arasında yer alıyor.

İSTANBUL VE İZMİR RİSK LİSTESİNDE

Raporun Türkiye'yi ilgilendiren bölümünde, ülkenin en büyük iki kıyı kenti öne çıkıyor. Swiftest verilerine göre oluşturulan sıralamada, deniz seviyesindeki yükseliş ve taşkın tehlikesi açısından İstanbul 5'inci, İzmir ise 6'ncı en riskli metropol olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, Türkiye'nin nüfus ve ticaret yoğunluğunun yüksek olduğu kıyı şeritlerindeki riskin boyutunu ortaya koyuyor.

KIYI KENTLERİ İÇİN NE YAPILMALI?

Araştırma bulguları, kıyı metropollerinin iklim değişikliğine adaptasyon sürecini hızlandırması gerektiğini gösteriyor. Şehir planlamalarının deniz seviyesi projeksiyonlarına göre revize edilmesi, taşkın yataklarındaki yapılaşma politikalarının yeniden düzenlenmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması, bu şehirlerin uzun vadede korunabilmesi için temel adımlar olarak değerlendiriliyor.