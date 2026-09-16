Ticaret Bakanlığı, çocuklar için üretilen bir peluş anahtarlıkta ciddi güvenlik ihlalleri tespit etti. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ürün boğulma ve kimyasal yaralanma riski taşıyor.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde, üründeki nikel salınımının yasal sınırların çok üzerinde olduğu belirlendi. Ayrıca TS EN 71-1 standardı kapsamında uygulanan çekme testinde, etiket piminin kolayca koparak çocukların yutabileceği boyutta küçük bir parçaya dönüştüğü anlaşıldı.

Bu tehlikeli bulguların ardından harekete geçen yetkililer, 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla peluş anahtarlığın piyasaya arzını tamamen yasakladı. Hali hazırda satılmış veya raflarda bulunan ürünler için ise toplatma tedbirleri devreye alındı.

AİLELER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Tüketicilerin, çocukların sürekli temas ettiği peluş oyuncak ve anahtarlıklarda TS EN 71-1 güvenlik standardı etiketini araması büyük önem taşıyor. Özellikle kolay kopabilecek sert plastik parçalar veya yoğun kimyasal koku barındıran denetimsiz ürünlerden uzak durulması, olası boğulma ve zehirlenme vakalarının önüne geçmek için temel bir önlem olarak öne çıkıyor.