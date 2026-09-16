Videoda kadının ağlayarak tepki verdiği, erkeğin ise davranışlarını sürdürdüğü görülüyor. Kayıttaki konuşmalarda şahsın, kadının ailesine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullandığı da iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜLERİN ALANYA’DA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Söz konusu görüntülerin Alanya’da kaydedildiği ileri sürülürken, videonun tam olarak ne zaman ve ilçenin hangi bölgesinde çekildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Görüntülerde yer alan kişilerin kimliklerine ilişkin de resmi makamlardan yapılmış bir açıklama henüz kamuoyuna yansımadı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI MI?

Olayın emniyet ya da savcılık makamlarına intikal edip etmediği, görüntülerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.