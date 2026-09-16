Konyaspor’un mali yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi, düzenlenen programla basın mensuplarına tanıtıldı. Programda konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kulübün ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Konyaspor’un yalnızca sahada elde edeceği sportif başarılarla değil, ekonomik açıdan da güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Atiker, kulübün mevcut borcunu kamuoyuyla paylaştı.

“2 MİLYAR TL’LİK BORÇLA TESLİM ALDIK”

Göreve geldikleri dönemde kulübün borcunun kağıt üzerinde 1,5 milyar TL olarak ifade edildiğini belirten Atiker, yapılandırmalar, faizler ve kur farklarının bu rakama dahil olmadığını söyledi.

Atiker, “Göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1,5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim aldık. Yapılandırmalar, faizler ve kur farkları bu kağıt üzerinde yoktu. Bunları dahil ettiğimizde 2 milyar TL’lik bir borçla teslim aldık” dedi.

GÜNCEL BORÇ 2,7 MİLYAR TL

Yönetim olarak göreve gelmelerinin ardından kulübün yapılandırma ve vergi ödemelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Atiker, güncel borç rakamını da açıkladı.

Atiker, “Yönetime geldikten sonra ise tüm yapılandırmaları, vergileri ödedik. Şu an kulübün güncel olarak borcu her şey içinde olmak üzere 2,7 milyar TL’dir” ifadelerini kullandı.

MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRECEK PROJE

Konyaspor’un ekonomik geleceğine katkı sağlaması amacıyla hazırlanan Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi’nin de kulübün mali yapısının güçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.

Yönetim, sportif hedeflerin yanı sıra gelir kaynaklarının artırılması ve kulübün ekonomik açıdan daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, proje de bu doğrultuda hayata geçirilen adımlardan biri olarak tanıtıldı.