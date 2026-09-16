Tatil tercihlerinde Alanya ve Antalya'yı ilk sıralarda tutan Ruslar, yeni doğan çocuklarına Türk isimleri vermeye başladı. Moskova Bölgesel Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bölgede Türkçe kökenli isimlerin kullanımında artış kaydedildi.

Rus basınında yer alan haberler, Türk televizyon dizilerinin ülkedeki popülaritesinin isim tercihlerini doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Geniş izleyici kitlelerine ulaşan yapımlardaki karakter adları, ebeveynler tarafından nadir ve popüler isimler kategorisinde sıklıkla kullanılıyor.

BELEK İSMİ KAYITLARA GEÇTİ

Listelerde en çok göze çarpan isimlerden biri, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Belek oldu. Moskova bölgesinde doğan bir bebeğe verilen Belek ismi, turistik bir bölgeyi çağrıştırmasının yanı sıra etimolojik kökeniyle de öne çıkıyor. Eski Türkçe ve Kırgız Türkçesinde hediye ile armağan anlamlarına gelen kelime, Rus ailelerin çocuklarına verdiği nadir isimler arasına girdi.

KÜLTÜREL ETKİLEŞİM NASIL HIZLANDI?

Türkiye ile Rusya arasındaki yoğun turizm hareketliliği, kültürel alışverişi hızlandıran ana unsurların başında geliyor. Her yıl Alanya, Antalya ve Muğla gibi bölgelerde tatil yapan binlerce Rus vatandaşı, Türk dilini ve kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Dizi sektörünün uluslararası başarısı da bu turizm köprüsüyle birleşerek, iki toplum arasındaki sosyal bağların isim tercihlerine kadar uzanmasına zemin hazırlıyor.