Manavgat ilçesine bağlı Kırkkavak Mahallesi'nde, eski tip ahşap elektrik direkleri ve bakımsız enerji nakil hatları bölge halkını tedirgin ediyor. Mahalle Muhtarı Durali Dut, altyapı eksikliklerinin ciddi bir yangın tehlikesi barındırdığını aktararak kurumları acil göreve davet etti.

Edinilen bilgilere göre, son dönemde kırsal alanlarda yaşanan yangınların ardından gözler enerji nakil hatlarına çevrildi. Muhtar Durali Dut, mahalledeki mevcut ahşap direklerin uzun yıllardır yenilenmediğini ve yeterli bakım çalışması yapılmadığını ifade etti. Bu durumun sadece ormanlık alanları değil, yerleşim yerlerini ve tarımsal üretimi de doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

ALTYAPI YENİLENMEZSE NE OLACAK?

Muhtar Dut'un açıklamalarına göre, eski sistemlerin modern altyapı ile değiştirilmesi hayati önem taşıyor. Yangın çıktıktan sonra müdahale etmenin yeterli olmadığını belirten Dut, asıl hedefin riskleri önceden ortadan kaldırmak olduğunun altını çizdi. Mahalle sakinleri de yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte tehlikenin boyutunun büyüyeceğinden endişe ediyor ve hatların düzenli bakım programına alınmasını talep ediyor.

KIRSAL BÖLGELERDE ENERJİ HATLARI NEDEN RİSKLİ?

Akdeniz havzasında yer alan bölgelerde, özellikle yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar ve düşük nem oranları, orman yangınları için uygun zemin hazırlıyor. Uzmanlar, orman içinden veya yakınından geçen eski tip ve yalıtımsız enerji nakil hatlarının, rüzgarlı havalarda kıvılcım çıkararak büyük felaketlere yol açabildiğini belirtiyor. Manavgat gibi tarım ve orman arazilerinin iç içe olduğu bölgelerde, elektrik altyapısının yeraltına alınması veya modern izolatörlerle yenilenmesi, olası faciaların önüne geçilmesinde en etkili yöntem olarak değerlendiriliyor.

İlgili kurumların Kırkkavak Mahallesi'ndeki çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ve bölgedeki ahşap direklerin ne zaman yenileneceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.