Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve haşere popülasyonuna karşı il genelinde yürüttüğü çalışmaları kesintisiz devam ettiriyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, halk sağlığını korumak amacıyla ekiplerin yedi gün yirmi dört saat esasına göre sahada görev yaptığını bildirdi. Vektörel mücadele kapsamında tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğu aktarıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki işlemler, sadece yaz aylarında değil, on iki ay boyunca planlı olarak uygulanıyor. Rögarlar, dere yatakları, yağmur suyu kanalları ve riskli su birikintilerinde periyodik ilaçlama gerçekleştiriliyor. Karasinek ve hamam böceklerine karşı da fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak halktan gelen taleplere hızla yanıt veriliyor.

ALANYA'DA BİYOLOJİK MÜCADELE

İlaçlama faaliyetleri kent merkeziyle sınırlı kalmayıp tüm ilçelerde eş zamanlı yürütülüyor. Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü Alanya ekipleri, özellikle kırsal mahallelerdeki sivrisinek üreme alanlarına yönelik doğal yöntemleri devreye soktu. Bu kapsamda, sivrisinek larvalarıyla beslenen gambusya türü balıklar, bölgedeki sulama havuzları ve göletlere bırakılıyor. Kimyasal kullanımını azaltan bu yöntem, doğal dengeyi korurken haşere çoğalmasını kaynağında engelliyor.

BİREYSEL ÖNLEMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin açıklamasına göre, yürütülen kurumsal çalışmaların kalıcı başarıya ulaşması için halkın katılımı kritik önem taşıyor. Uzmanlar, evlerin balkon veya bahçelerinde bulunan saksı altlıkları, eski araç lastikleri ve atıl kaplarda biriken suların düzenli olarak boşaltılması gerektiğini belirtiyor. Küçük su birikintilerinin sivrisinekler için ideal üreme alanları oluşturduğu, bu kaynakların kurutulmasının mücadelenin başarısını doğrudan artıracağı ifade ediliyor.