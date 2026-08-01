Antalya Ekspres Gazetesi'nin aktardığına göre, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölge genelindeki turunçgil üreticileri için önemli bir uyarı yayımladı. Ağustos ayı tarım takvimi kapsamında yapılan duyuruda, Alanya'nın da aralarında bulunduğu üretim merkezlerinde gereksiz kimyasal ilaçlamadan kaçınılması ve biyolojik mücadele yöntemlerine ağırlık verilmesi istendi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, turunçgilin kentin tarımsal ekonomisi ve marka değeri için stratejik bir öneme sahip olduğunu açıkladı. Bahçelerdeki faydalı böceklerin zararlı popülasyonunu doğal yollarla baskıladığını belirten Erkal, üreticilerin düzenli kontrol yaparak biyoteknik yöntemleri ön planda tutması gerektiğini bildirdi. Yanlış ve zamansız uygulamaların hem toprağa hem de su kaynaklarına zarar verdiği vurgulandı.

ZARARLILARLA DOĞAL MÜCADELE NASIL YAPILMALI?

Ağustos ayında artan hava sıcaklıklarına karşı bahçe içindeki ot örtüsünün tamamen temizlenmemesi tavsiye ediliyor. Bu yöntemin toprak sıcaklığını düşürerek ağaçları güneş yanığından koruduğu, gövdelerin kireçli suyla beyazlatılmasının da olumsuz etkileri azalttığı aktarıldı. Dünyada kimyasal çözümü bulunmayan Turunçgil Yeşillenme Hastalığı ve bu hastalığın taşıyıcısı Asya turunçgil psillidine karşı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya salınan 'Tamarixia radiata' adlı faydalı parazitoidin korunması büyük önem taşıyor.

Tarım takviminde yer alan harnup güvesi, portakal güvesi, turunçgil unlu biti, beyaz sinek, torbalı koşnil ve kırmızı örümcek gibi zararlılarla mücadelede önceliğin doğal yöntemlere verilmesi isteniyor. Kimyasal ilaçlara yalnızca doğal düşmanların yetersiz kaldığı durumlarda ve uzman onayıyla başvurulması gerektiği ifade edildi.

İHRACATTA KALINTISIZ ÜRÜN NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Avrupa Birliği ve Orta Doğu pazarlarına yönelik ihracatta kalıntısız ürün talebi her geçen yıl artış gösteriyor. Alanya, Finike, Kumluca, Demre, Aksu, Serik, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde yetiştirilen portakal, limon ve mandalinanın uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi doğrudan doğru ilaçlama pratiklerine bağlı bulunuyor.

İklim değişikliği nedeniyle zararlıların daha hızlı çoğaldığı bu dönemde, faydalı böcekleri yok eden bilinçsiz kimyasal kullanımı uzun vadede rekolte düşüşüne yol açma riski taşıyor. Üreticilerin herhangi bir kimyasal işlem öncesinde ilçe tarım müdürlüklerindeki teknik personelden destek alması, hem gelir kaybını önleyecek hem de bölge tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak.