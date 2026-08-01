Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan yeni tebliğ, 1 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak kısmen yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda verilen yüzde 2 oranındaki dönüşüm desteğinin kuralları güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, uygulamanın süresi 31 Temmuz 2026 tarihinden 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı. Süre uzatımı hemen geçerli olurken, destekten yararlanma şartlarını değiştiren maddelerin büyük bir kısmı 1 Ekim 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Yeni dönemde destekten faydalanmak isteyen işletmelerin, Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz pozisyonu oranını aşmaması gerekecek.

YENİ LİMİTLER NASIL BELİRLENECEK?

Merkez Bankası açıklamasına göre, firmaların destek kapsamında satabileceği döviz tutarlarına ve alabilecekleri teşvik miktarlarına üst limit getirilebilecek. Bu limitler hesaplanırken, işletmelerin karlılık oranları ile iş gücü maliyetlerinden oluşan katma değer verileri doğrudan dikkate alınacak. Kuralları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen firmalardan, ödenen destekler kur farkı ve faiziyle birlikte geri tahsil edilecek. Ayrıca usulsüz işlem yapan işletmelerin TCMB kaynaklı kredi başvuruları belirli bir süre askıya alınacak ve gerekli durumlarda haklarında suç duyurusunda bulunulabilecek.

ALANYA VE ANTALYA İHRACATÇISINI NELER BEKLİYOR?

Tarım, yaş meyve sebze ve sanayi ihracatıyla öne çıkan Antalya ve Alanya bölgesindeki firmaların yeni döneme hızla adapte olması yakından takip ediliyor. Yurt dışından döviz geliri elde eden yerel işletmelerin, teşviklerden mahrum kalmamak adına döviz pozisyon oranlarını ve katma değer metriklerini 1 Ekim 2026 öncesinde gözden geçirmeleri büyük önem taşıyor.