Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelindeki demiryolu yatırımları kapsamında Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep illerini kapsayan yeni hızlı tren hattının 2028 yılına kadar hizmete gireceğini açıkladı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, ülke genelinde yaklaşık 5 bin kilometrelik demiryolu ağında inşaat çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

HEDEF 27 İLİ BİRBİRİNE BAĞLAMAK

Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, mevcut yatırımların etaplar halinde tamamlanması planlanıyor. Stratejik öneme sahip olan güney hattının devreye alınmasıyla birlikte, Türkiye'de doğrudan yüksek hızlı tren ağına bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2028 yılına kadar yapımı süren yaklaşık 3 bin kilometrelik yeni demiryolu hattının tamamen faaliyete geçmesi öngörülüyor.

ULAŞIMDA YENİ DÖNEM NE GETİRECEK?

Hızlı tren ağının 27 ile yayılması, yolcu taşımacılığının yanı sıra bölgesel ticaret ve lojistik süreçlerinde de önemli bir kapasite artışı sağlayacak. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerini kesintisiz birbirine bağlayacak olan Mersin-Gaziantep hattı, şehirlerarası seyahat sürelerini ciddi oranda kısaltırken karayolu trafiğindeki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor. Türkiye'nin demiryolu altyapısındaki bu genişleme adımı, ülkenin uzun vadeli ulaşım stratejisinin temelini oluşturuyor.