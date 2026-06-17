Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Zeynep Yılmaz, yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İş insanı Bülent Ciritçi ile evlilik kararı alan Yılmaz, düğün hazırlıklarına başladı.

Sabah gazetesi Günaydın ekinden Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, çiftin Aralık 2023'te başlayan birlikteliği resmiyete dökülüyor. İlişkilerinde ciddi bir adım atan Ciritçi, Zeynep Yılmaz'ı ailesiyle tanıştırmak amacıyla Adana'ya götürdü.

ADANA'DA SÜRPRİZ TEKLİF

Aile ziyareti sırasında Bülent Ciritçi'nin organize ettiği evlilik teklifine Yılmaz'ın olumlu yanıt verdiği bildirildi. Yaklaşık 10 yıllık bekarlık sürecini sonlandıracak olan Yılmaz'ın evlilik kararı, magazin gündeminde geniş yer buldu.

DÜĞÜN TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İkinci kez gelinlik giymeye hazırlanan Zeynep Yılmaz ile Bülent Ciritçi'nin nikah tarihine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Çiftin, ön hazırlıkları tamamlamasının ardından nikah tarihini ve yerini belirleyeceği ifade ediliyor.