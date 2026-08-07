Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos 2026 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yaptı. Uyarı kapsamında rüzgar ve fırtına ile yer yer dolu da bekleniyor.

Sağanak yağış (Temsili)

KARADENİZ KIYISINDA 6 İL UYARI KAPSAMINDA

Karadeniz kıyısında Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu ve Samsun uyarının etkili olacağı iller arasında yer alıyor. Yağışlarla birlikte ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve yerel dolu görülebileceği belirtildi.

Karadeniz sahil yolunu kullanacak sürücülerin yağış sırasında düşebilecek görüş mesafesi ve yol yüzeyindeki kayganlık nedeniyle dikkatli olması öneriliyor.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Rüzgar ve fırtına ile yer yer dolu da uyarı kapsamında bulunuyor.

İç Anadolu'nun doğusunda ise yer yer yaz yağmurlarının görülmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA HAFTA SONU İÇİN UYARI

Yağış beklenen bölgelerde vatandaşların dere yataklarından uzak durması, ani su baskını, sel, yıldırım ve yerel dolu ihtimalini dikkate alması öneriliyor. Hafta sonu planlarının da meteorolojik koşullara göre yapılması isteniyor.

ANTALYA VE AKDENİZ UYARI KAPSAMINDA DEĞİL

Alanya ve Antalya'daki okuyucular açısından önemli bir ayrıntı olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu uyarısı Antalya ve Akdeniz'i kapsamıyor. Söz konusu uyarı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da belirtilen iller ile İç Anadolu'nun doğusundaki yer yer yaz yağmurlarına ilişkin.