Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında aldığı kritik galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumuna katkı sağladı. Türkiye, Avrupa kupalarındaki temsilcilerinin sonuçlarının ardından 9. sıradaki yerini korurken en yakın takipçilerle mücadele sürüyor.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİYLE KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleden kopmadı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, rövanş karşılaşması öncesinde tur için önemli bir avantaj elde etti. Çekya temsilcisine karşı alınan galibiyet, UEFA ülke puanı yarışında Türkiye açısından da değer taşıdı.

FENERBAHÇE STURM GRAZ'I 2-0 GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe de sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler karşılaşmada üstün bir oyun ortaya koyarken goller Anderson Talisca ve Mason Greenwood'dan geldi. Talisca 11. dakikada takımını öne geçirirken Greenwood ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe, aldığı 2-0'lık galibiyetle deplasmanda oynanacak rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki galibiyetleri, Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından haftayı önemli sonuçlarla tamamlamasını sağladı.

Güncellenen tabloda Türkiye 47.575 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin hemen arkasındaki Çekya ise 44.025 puanla 10. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ın doğrudan bir Çekya temsilcisini mağlup etmesi, iki ülke arasındaki yarış açısından ayrıca önem taşıdı.

TÜRKİYE'NİN TAKİPÇİLERİ YAKIN

Türkiye'nin arkasındaki ülkelerle puan mücadelesi sezon boyunca devam edecek. Çekya 44.025 puanla 10'uncu, Polonya 43.525 puanla 11'inci, Yunanistan ise 41.312 puanla 12'nci sırada yer alıyor.

Danimarka 36.181, Norveç ise 34.212 puanla Türkiye'yi daha geriden takip ediyor.

ZİRVEDE İNGİLTERE VAR

UEFA ülke puanı sıralamasının zirvesinde 101.852 puanla İngiltere bulunuyor. İngiltere'yi 87.660 puanla İtalya, 82.368 puanla İspanya ve 80.116 puanla Almanya takip ediyor.

Fransa 67.653 puanla beşinci, Portekiz 63.650 puanla altıncı, Belçika 57.850 puanla yedinci ve Hollanda 51.562 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağı ve temsilcilerin organizasyonlara hangi aşamalardan başlayacağı üzerinde belirleyici rol oynuyor.

Bu nedenle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Türk takımlarının aldığı her sonuç yalnızca kulüplerin kendi Avrupa yolculuğunu değil, sonraki sezonlarda Süper Lig ekiplerinin Avrupa kupalarındaki konumunu da etkiliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aldığı galibiyetlerin ardından gözler rövanş karşılaşmalarına çevrildi. Türk temsilcilerinin turları geçerek Avrupa'da yoluna devam etmesi, Türkiye'nin ilk 10 içindeki yerini koruması ve üst sıralara yaklaşması açısından kritik önem taşıyor.